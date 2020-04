Calciomercato Milan – Bjorklund: “Ibrahimovic all’Hammarby? Magari!”

CALCIOMERCATO MILAN – Joachim Björklund, vice allenatore all’Hammarby, ha parlato delle possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia del suo club. Ecco le dichiarazioni pubblicate da ‘DAZN’: “Potrebbe fare di tutto. Non credo sia un’opzione al momento. So che ci sono molte persone che tifano per l’Hammarby e che sognerebbero di vedere Ibrahimovic con questa maglia, ma la decisione alla fine è sua e soltanto sua. Se così volesse sarebbe più che benvenuto“. Intanto ecco una curiosità raccontata da un ex rossonero su Ibrahimovic, continua a leggere >>>

