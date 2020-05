Mancini: “Ecco perché il Milan non mi ha riscattato”

MILAN NEWS – Intervenuto in diretta a Casa Sky Sport, l’ex Inter, Roma e Milan Amantino Mancini ha parlato della sua carriera da calciatore in Italia. Tra le altre cose, il brasiliano ha parlato anche del mancato riscatto da parte del club rossonero nel 2010.

“Arrivai al Milan dopo che non giocavo da tanto tempo, e appena arrivato mi feci male subito e rimasi fuori tanto tempo, circa 2 mesi. Così il club decise di non riscattarmi al termine della stagione. Ringrazio comunque il Milan perché è stata un’esperienza unica”, ha dichiarato l’ex esterno brasiliano. Intanto, in quel ruolo oggi i rossoneri potrebbero pescare in Belgio: ecco di chi si tratta>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓