Mancini: “De Ketelaere è molto forte. Il miglior Origi può sostituire Giroud”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Roberto Mancini ha parlato di De Ketelaere e del Milan in generale. Queste le sue dichiarazioni: "È molto forte. Ma è giovane, dunque gli serve tempo, ed è un belga, ha bisogno di ambientarsi. Pensate al primo De Bruyne al Chelsea: sembrava non sapesse giocare a pallone. Se può fare il falso nove? Sì, ma mi sembra più una mezzala d’attacco. Giroud? Gioca bene e fa giocare bene la squadra: se dovesse avere un problema lui non sarebbe facile. Anche se il miglior Origi può sostituirlo". Calciomercato Milan – Bakayoko ha il via libera? La situazione >>>