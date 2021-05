Mancini: “Champions? Mancano due partite, tutto può succedere” | News

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana di calcio, ha parlato della corsa Champions: tra le squadre coinvolte c'è anche il Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini, ha commentato la corsa Champions. Tra le squadre coinvolte in questo rush finale ci sono Atalanta, Milan, Napoli e Juventus. Queste le sue parole. "L'attuale classifica credo che avvantaggerà chi è davanti, però mancano due partite e tutto può accadere. Tra Napoli e Juventus c'è un solo punto, quindi non è tutto così scontato". Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan