Manchester United, Solskjaer ringrazia il Milan: “Che bel regalo”

Manchester United-Milan, le parole di di Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà il suo Manchester United sfidare il Milan di Pioli. Solskjaer “ringrazia” il Milan.

“Un bel regalo di compleanno, non è vero? (oggi l’allenatore compie 48 anni, ndr). È nostra tradizione ormai avere degli accoppiamenti difficili, questo è uno di quelli che ti fa sentire in Champions League. Ed è bello per noi avere queste partite perché questa squadra ha bisogno di sfide e non vediamo l’ora di affrontarle”. Non solo Europa League, ma anche calciomercato: il Milan pensa al nuovo Neymar