Manchester United-Milan, Oddo: “I rossoneri possono farcela”

Milan, Oddo parla della gara di stasera

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, è intervenuto sul canale Twitch del club rossonero. Oddo si è soffermato sulla gara di questa contro il Manchester United.

“In questo momento lo United sta tornando ai livelli di un po’ di tempo fa, non dico ai livelli del Manchester United del 2007 con Giggs, Ronaldo e Rooney. È una squadra ben organizzata, ha ottime individualità, è una partita di Europa League fra due grandi squadre. L’adrenalina per tornare a giocare queste partite deve essere un valore aggiunto. Al Milan ora ripeto c’è l’ambiente giusto grazie a Pioli, gruppo e società, secondo me il Milan può ambire al passaggio del turno. Probabilmente anche nel 2007 il Manchester era la squadra più forte ma noi abbiamo vinto 3-0″. Il Milan pensa anche al calciomercato: è sfida per un centrocampista.