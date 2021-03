Manchester United-Milan, Maguire: “Gol sbagliato? Ecco perchè…”

Manchester United-Milan, le parole di Maguire

Harry Maguire, capitano dei Red Devils, ha parlato al termine di Manchester United-Milan a BT Sport. Maguire si è soffermato sull’incredibile gol sbagliato nel primo tempo.

“Avrei dovuto segnare… Questo è il motivo per cui sono un difensore e non un attaccante. Non abbiamo giocato il nostro miglior calcio, è un peccato portare a casa un risultato così nel finale”. Non solo Manchester United-Milan, ma anche calciomercato: Maldini segue un grande talento.