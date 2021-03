Manchester United-Milan, il doppio ex Taibi: “Sarà una partita equilibrata”

Taibi ha parlato di Manchester United-Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Taibi ha parlato del match di Europa League che vedrà protagonisti Manchester United e Milan, due squadre nella quale ha militato.

“Sono entrambe ottime squadre, sia Milan che United hanno vinto un match importante. Non è facile fare una previsione senza tifosi, credo sia una partita aperta. E’ difficile fare un pronostico, sarà una partita equilibrata. Old Trafford e San Siro sono stadi che spingono tanto con i tifosi sugli spalti. Il Meazza, insieme a quello di Genova, in Italia, dà una carica diversa. Sono come gli stadi inglesi, infatti anche Old Trafford dà molto. E’ molto particolare, la gente è a bordo campo. San Siro però è uno dei migliori, Old Trafford è lo stadio tipico inglese.”

“Il Manchester usa la qualità oltre che quantità. Bruno Fernandes è molto forte, non bisogna dare spazio perché fa male. Io credo che il Milan debba stare attento a non lasciare spazio ai Red Devils. Lo United non credo che vincerà lo scudetto, riguardo il Milan può succedere di tutto anche se sei punti sono tanti. Ma un loro ritorno in Champions è sicuramente un grande traguardo”. Intanto Donnarumma non ha ancora rinnovato: il PSG è in agguato.