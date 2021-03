Manchester United-Milan, Bruno Fernandes: “Ibrahimovic valore aggiunto”

Manchester United-Milan, Bruno Fernandes parla di Ibra

Oggi si gioca Manchester United-Milan, gara di grande prestigio. A parlarne Bruno Fernandes, calciatore dei Red Devils, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L’ex Sampdoria ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, che stasera non sarà a disposizione di Pioli.

"Sotto certi aspetti, noi e il Milan siamo uguali. Due club dal passato prestigioso, dieci Champions nella sala trofei, che hanno attraversato una fase di transizione, ma stanno tornando in alto. A inizio campionato, nessuno pensava che il Milan potesse lottare per lo scudetto. Siamo a marzo ed è secondo, gioca bene, ha giovani interessanti e possiede il valore aggiunto della forza di Ibrahimovic".