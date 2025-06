Manchester City, Viana: “Felici di Reijnders. Porta energia ed esperienza”

Attraverso i canali ufficiali del club, Hugo Viana, dirigente del Manchester City, ha parlato così dell'arrivo di Tijjani Reijnders. Dopo due stagioni al Milan, il centrocampista olandese lascia i rossoneri per raggiungere Pep Guardiola e il dream team con Haaland e compagni. Reijnders ha ufficialmente firmato un contratto quinquennale, fino al 2030, tra scatti e sorrisi per la sua nuova avventura con i Citizens e in Premier League, anche se comincerà subito al Mondiale per Club.