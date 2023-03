Malta-Italia 0-2, Mancini: “Retegui è stato fondamentale”

Intervenuto ai microfoni della Rai in seguito al successo contro Malta , il Commissario Tecnico dell' Italia Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione della squadra e in modo particolare dell'attaccante Mateo Retegui . Di seguito le sue parole a riguardo.

Italia, le parole di Roberto Mancini su Mateo Retegui

"Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano brutte. Importante era vincere anche se ci sono cose che abbiamo fatto bene e altre meno. Retegui? E' stato fondamentale per aver sbloccato la partita. Era difficile con pochi spazi e dobbiamo prenderle al massimo per portare a casa i tre punti. Potevamo fare meglio tutto. Quando vai in vantaggio puoi giocare con più tranquillità e sicuramente si poteva fare meglio".