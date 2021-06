Malinovskyi: ‘Il calciatore più forte della Serie A? Sicuramente non Ronaldo’

Ruslan Malinovskyi, trequartista dell'Atalanta, ha criticato Cristiano Ronaldo definendolo non il calciatore più forte della Serie A

Intervenuto sul canale YouTube di Вацко Live, programma ucraino, Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo dell'Atalanta, ha criticato Cristiano Ronaldo. Ecco cosa ha detto il calciatore nerazzurro nei confronti del campione portoghese. "Il calciatore più forte della Serie A? Non nominerò sicuramente Cristiano Ronaldo. La Serie A ha giocatori molto più forti di lui. Però posso dire il calciatore più forte con cui ho giocato e questo è senza dubbio Muriel. Un giocatore incredibile. Se le cose fossero andate un po' diversamente, avrebbe giocato per una squadra come il Barcellona. È difficile dire perché non sia così. Forse si tratta di carattere. Muriel è l'anima dello spogliatoio, sempre sorridente. Tra gli avversari mi piace molto Zielinski del Napoli. Penso che sia un calciatore molto forte: è un giocatore mobile, tecnico e intelligente. È estremamente difficile giocare contro di lui. In effetti, la Serie A ha molti giocatori forti, ma personalmente mi piace Zielinski". Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini