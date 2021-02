Malika Ayane su Ibrahimovic a Sanremo: “Secondo me ballerà” | News

Malika Ayane: “Ibrahimovic è un grande campione”

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, la cantante e tifosa rossonera Malika Ayane ha parlato del prossimo ospite del Festival di Sanremo Zlatan Ibrahimovic. “Se lo incontro dietro le quinte gli faccio le raccomandazioni della zia, tipo metti la maglia di lana. A parte gli scherzi è un grande campione, penso che si sia ben organizzato per conciliare gli allenamenti e le presenze al Festival. Per me è un modello, uno che si piace così e piace anche agli altri, anche a quelli che arricciano il naso. Se canta un decimo di come gioca siamo rovinati, cambio lavoro. Secondo me ballerà e farà conoscere una parte di sé che non conosciamo”.

Sul derby perso, invece, ha parlato così: “Sono affranta e un po’ incarognita. All’inizio del secondo tempo ci credevo, poi l’Inter si è rivelata più forte. Peccato. Il Milan è una squadra giovane, la battuta d’arresto con lo Spezia non ci voleva, la sconfitta con l’Inter è stata una batosta ma è il momento per ritrovare lucidità, tenere botta e pensare al futuro”.