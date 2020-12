Maldini: “Scudetto? Il Milan non mollerà. Chiedo ambizione ed entusiasmo”

Milan, le parole di Maldini sul ‘sogno’ Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sulla possibilità per i rossoneri di vincere lo Scudetto, Maldini (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato: "Il Milan sta sognando e non vuole smettere di farlo. Soprattutto, non mollerà. Ai calciatori chiedo sempre di essere ambiziosi. Serve un obiettivo quasi utopistico per arrivare a quello possibile". E poi ancora: "Ripeto che ai miei chiedo sempre ambizione ed entusiasmo. Sono le parole chiave. E poi questo è un club speciale".