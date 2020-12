Maldini: “Sarebbe assurdo non cercare di andare in Champions League”

Milan, Maldini guarda alla qualificazione in Champions League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sul 2020 d'oro della squadra rossonera, Maldini (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato: "Lo dicono i risultati del 2020, che sono oggettivi, ma la nostra stagione adesso si snoda nell'arco di due anni. E non abbiamo un obiettivo prestabilito: il minimo è fare meglio dell'ultima volta. Ci siamo qualificati in Europa League, quindi l'idea è fare di più. Sarebbe assurdo non cercare di andare in Champions League, anche se dalla proprietà non ci è stato dato un input in questo senso".