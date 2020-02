Maldini: “Non è ancora il Milan dei nostri sogni. Ma stiamo lavorando”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ alla vigilia di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Maldini su cosa manca a questo Milan per tornare in alto: “Gli ultimi step, quelli della crescita: l’anno scorso abbiamo fatto il miglior risultato degli ultimi 6 anni, sfiorando di un punto la qualificazione in Champions League. C’è ancora possibilità per migliorare quel risultato, ancora tante occasioni per dare svolta alla stagione. Il resto lo stiamo facendo: abbiamo una rosa giovane, meno folta, un monte ingaggi che cala: non è ancora il Milan dei nostri sogni ma stiamo lavorando”. Per le dichiarazioni integrali di Maldini, continua a leggere >>>

