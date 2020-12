Maldini: “Milan imperfetto ma particolare: può riprendersi prima del previsto”

Milan, Maldini detta la ‘via per lo Scudetto’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato su chi teme di più nella lotta per lo Scudetto, Maldini (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato: "Per me non c'è differenza. Penso al nostro percorso. Noi andiamo per la nostra strada. Questo è un club che ha abituato tutti ad alti e bassi. È un club che è andato due volte in Serie B, a volte le risalite sono state improvvise e fragorose come i tonfi. È un club imperfetto, ma particolare. Ed è capace di riprendersi più in fretta del previsto".