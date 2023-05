Maldini: “Mai stato convinto di lasciare il Milan. Mi cercò anche il Chelsea”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle offerte ricevute in carriera

OFFERTE DA UNITED, REAL E ARSENAL – "Sono vere le voci, ma nulla di concreto. Anche il Chelsea mi aveva cercato tramite Vialli. Se ho mai pensato di lasciare il Milan? Sarei dovuto essere molto convinto io di andare via e il club di lasciarmi andare via. Non è mai successo. Ci sono stati anni duri, tipo a metà anni 90 quando siamo arrivati decimi e undicesimi, ci sono state delle contestazioni. Il club mi ha sempre voluto tenere e quindi certi pensieri non ci sono stati".