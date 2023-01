Maldini: “Kessie andato via per richieste che non potevamo assecondare”

Intervenuto su Dazn al termine di Lazio-Milan, Paolo Maldini ha parlato della squadra e degli addii di Kessie e Romagnoli. Queste le sue dichiarazioni: "Come numero ci siamo. Kessie è partito perché avevamo delle richieste che non potevamo assecondare, è successo anche con altri. Non abbiamo la possibilità di prendere giocatori già fatti ma di crearli. Il nostro è un centrocampo di altissimo livello. Romagnoli è andato via ma nelle ultime dieci partite la coppia era Tomori-Kalulu. E' vero tutto ma non è vero niente. Abbiamo perso un pochino di distanze, di idea di gioco e sicurezza, questo è chiarissimo". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>