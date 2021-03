Maldini: “Ibrahimovic? Il Milan è al di sopra di ogni giocatore” | News

Milan, Maldini parla di Ibrahimovic

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di So Foot. Maldini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, oggi assente contro il Manchester United.

"Ibrahimovic? La verità è che il club è al di sopra di ogni giocatore perché i giocatori passano e il club rimane. Ci sono giocatori che lasciano un segno diverso dagli altri e Zlatan è uno di loro. È un motivatore, è un personaggio in sé e per sé che può sembrare complicato da affrontare, ma per chi riesce a trarre tutte le sue qualità, è una risorsa enorme. Il club è al di sopra di ogni giocatore, e questo vale per tutti, perché deriva da come pensiamo al nostro lavoro di leader. Questo discorso sarà sempre rilevante".