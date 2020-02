Maldini: “Contenti di Pioli. Ma giocatori, allenatori e dirigenti vivono di risultati”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ alla vigilia di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Maldini su Stefano Pioli, che i quotidiani sportivi in edicola questa mattina danno a rischio conferma, e sul futuro della panchina rossonera.

“Di Pioli siamo contenti, è subentrato in una situazione non facile, in una squadra che non stava andando bene, con poche certezze, si è imposto, con ragazzi giovani e ha dato identità alla squadra. Da adesso a fine stagione possono succedere tante cose: giocatori ed allenatori e dirigenti vivono di risultati. Siamo contenti del suo lavoro, quello che ci auguriamo è di fare una seconda parte della stagione super, credo che la faremo e che ci sederemo a maggio a tavolino per programmare futuro con lui”. Per le dichiarazioni integrali di Maldini, continua a leggere >>>

