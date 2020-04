Maldini: “Capitano del Milan? Ho sentito peso e orgoglio”

NEWS MILAN – Ricordi, risate e retroscena nell’intervista a quattro su Sky Sport tra Paolo Maldini, Alex Del Piero, Francesco Totti e Javier Zanetti. E chi meglio di loro può rispondere alla domanda: “Che consigli dareste ad un giovane per arrivare a indossare la fascia di capitano?“. Seguono le risposte degli illustri capitani di Milan, Inter, Roma e Juventus.

Subito la risposta di Maldini: “Vivere di passione. Quando è arrivata la fascia ho sentito il peso e l’orgoglio: ho avuto tanti esempi, ma poi decidi tu che strada prendere perché ognuno di noi è unico”.

Il pensiero di Alex Del Piero: “Mi sono sempre ispirato a chi mi dava ispirazione, non per forza persone nel mondo del calcio. Persone che hanno fatto scelte forti. Consiglio? Vivere al 100% quello che stai facendo, ascoltare tutti e avere la forza di fare scelte“.

Il capitano nerazzurro, Javier Zanetti: “Prima cosa essere te stesso. Poi rispetto e lealtà”.

Ultimo, non per importanza, Capitan Totti: “Portare la fascia non è facile. Ci vogliono coraggio, rispetto e devi sempre onorarla”.

