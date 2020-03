Malagò: “Mi auguro che Juventus-Inter si giochi il 9 marzo”

NEWS SERIE A – Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha provato a dire la sua intorno al caos che si è creato, dopo la decisione della Lega Calcio, di rinviare alcune partite di Serie A di questo turno di campionato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ecco le parole di Malagò ai microfoni di Radio anch’io Sport su ‘Radio Uno‘: “Sono state giornate e ore confuse. Un contesto storico più unico che raro. Non perché in passato non ci siano stati momenti complessi, ma qui c’è un problema temporale. Sono entrate in campo molte ipotesi e qualche errore è stato fatto sicuramente. Bisogna prendere una piega chiara e definitiva. Il problema della Serie A sono i Presidenti perché vogliono contare. È la filosofia del padrone. Ci vuole un terzo, pagato profumatamente, che prenda decisioni. Siamo nel caos totale”.

Malagò ha aggiunto anche: “Serve spostare tutto in modo che nessuno possa dire che il nostro campionato è falsato. Bisogna avere buon senso, e far giocare Juventus-Inter lunedì 9 marzo, mi sembra la soluzione giusta. Il Governo sulla scelta della data non centra nulla, questa è competenza della Lega Calcio”.

