Majorino: “Sconcertante che Salvini voglia mandare il Milan via da Milano”

Pierfrancesco Majorino , capogruppo PD al Consiglio Regionale della Lombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni criticando Matteo Salvini e Attilio Fontana . I due politici, infatti, vorrebbero mandare via Milan e Inter da Milano per la costruzione del Nuovo Stadio . Ecco, dunque, le sue parole.

Nuovo Stadio Milan, le parole di Pierfrancesco Majorino

"Trovo davvero incredibile e sconcertante il fatto che Fontana e Salvini siano al lavoro per far andare via da Milano Milan e Inter. Mi sfugge la logica che muove i leghisti. O forse non mi capacito di tutto questo opportunismo politico. Mi pare infatti che il Presidente di Regione e il Ministro pensino più a tenersi buoni i grandi capi, spesso nemmeno italiani, delle società di calcio piuttosto che i tifosi e gli appassionati".