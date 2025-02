Maione: “Okafor al Napoli? Un valore aggiunto, ma deve dimostrare che…”

Celeste Maione, direttore di CalcioNapoli1926, ci ha parlato dell'arrivo di Noah Okafor dopo l'affare concluso tra Milan e Napoli sotto forma di un prestito con un diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro: "In seguito all'addio di Kvaratskhelia, il Napoli ha avvertito l’urgenza di rinforzare il proprio reparto offensivo. In particolare sulla fascia sinistra. Dopo tentativi infruttuosi di acquisire giocatori come Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin, la dirigenza ha deciso di puntare su Noah Okafor. Un’operazione realizzabile nell'ultimo giorno di mercato. Okafor, attualmente considerato il vice di Neres, rappresenta un valore aggiunto per la squadra, soprattutto in situazioni di gara in cui il risultato è ancora incerto".