“Via uno tra Maignan e Theo Hernandez”: la rivelazione fa tremare il Milan

Il Milan, nel corso della sessione estiva di calciomercato, potrebbe perdere uno tra Mike Maignan e Theo Hernandez? Per la verità il club rossonero preferirebbe non dover rinunciare a nessuno di questi due, ma sappiamo che tutto può avvenire, esattamente come accaduto con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. E poi, se dovesse arrivare l'importante offerta per il Diavolo sarebbe una grande occasione per fare plusvalenza.