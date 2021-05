Maignan, il suo ex allenatore al Psg: “Uomo buono e leader naturale”

Alfred Dossou Yovo, allenatore di Mike Maignan ai tempi delle giovanili del PSG, ha parlato delle doti del nuovo portiere del Milan

Renato Panno

Alfred Dossou Yovo, allenatore di Mike Maignan ai tempi delle giovanili del PSG, ha parlato delle doti del nuovo portiere del Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Europa Calcio': "Sono stato orgoglioso di lui per essere arrivato in un grande club come il Milan, ho pensato anche alla sua famiglia, che è molto importante per lui. Se parliamo del Milan, parliamo di un club di fama internazionale con un grandissimo palmares. Con il Milan hanno giocato anche grandi portieri come Dida e Sebastiano Rossi".

Sul Lille campione di Francia: "Questo campionato è stato molto difficile da vincere, il Lille è stato costante per tutta la stagione. Il fatto che Galtier gli abbia dato la fascia di capitano ha dato a Mike molta più fiducia e responsabilità. Sapere che sei molto importante per un gruppo e che la squadra punta su di te è molto importante per un portiere“.

Lei lo conosce dalle giovanili del PSG?Che ragazzo era e quali erano le sue migliori doti tecniche e umane? "Era un ragazzo pieno di determinazione, amava lavorare e imparare. Inoltre era un ragazzo molto affettuoso. Era un leader naturale, molto bravo tecnicamente, in gamba tra i pali ma gli piaceva anche il gioco aereo. Non dimentico nemmeno il suo piede sinistro, che era molto buono. La prima volta che lo incontrai, gli chiesi perché aveva scelto questo percorso, e lui mi rispose così: “Lo sto facendo per aiutare mia madre e la mia sorellina”. In quel momento avevo capito il suo spessore umano e la sua determinazione, valori che lo hanno premiato. Mi aspetto che vinca titoli, regali emozioni, continui a crescere e lasci un segno indelebile nella storia del Milan".

Come tutti, anche Maignan ha avuto delle difficoltà in gioventù. C’è qualcosa che si sente di dirgli? "In ogni percorso ci sono sempre degli ostacoli, ma – come a tutti gli altri ragazzi che si formano – lo hanno aiutato a crescere e diventare un grande portiere. E onestamente farà molta strada…". Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Mike Maignan e non solo.