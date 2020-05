Maccarone: “Milan, non puoi volere tutto da Pioli: ecco cosa serve”

MILAN NEWS – Massimo Maccarone, ex calciatore con un passato rossonero, ha parlato di Stefano Pioli e della società del Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Calciomercato.com’: “Dipende da quali sono i piani della società. Se ha fiducia nell’allenatore bene, ma non si può volere tutto da Pioli. Secondo me per far bene ci vuole un insieme di cose: allenatore, giocatore e una buona organizzazione che porti avanti un piano negli anni. Non credo che in una sola stagione puoi costruire qualcosa di solido, ci vuole un progetto vero“. Intanto ecco le parole di Giovanni Galli sul Milan attuale, continua a leggere >>>

