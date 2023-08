Lupi (all. Monza Primavera): “La prima con il Milan? Una gara speciale”

Le parole di Alessandro Lupi, tecnico del Monza Primavera

"Gara per me speciale, ho fatto lì 10 anni, tanti bei ricordi, mi hanno permesso di svolgere un importante percorso interno, sarà una bella emozione. Sarà sicuramente una bella partita. E' importante lavorare con persone qualificate come Bianchessi e Panzerini, con cui sono già stato al Milan. Lo stesso Floccari che ha iniziato da poco, molto preparato e con tanta voglia di crescere. Per noi è importante lavorare in maniera integrata, per i ragazzi ma anche per noi. L'unione fa la forza, la base principale".