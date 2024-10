Luperto: “Ho tifato Milan. Maldini il mio idolo. Un campione e un signore”

Il suo idolo? «Come figura e per quello che ha fatto nel calcio, ammiro Paolo Maldini. È stato un campione in campo e anche fuori. L'ho incrociato quando faceva il dirigente, ho apprezzato i suoi modi, l'educazione, come si rapporta con le persone. Veramente un signore e un esempio per tutti».

Ci racconta come è entrato il calcio nella sua vita? «In famiglia mio zio e mio padre giocavano, ma non ad alti livelli. Papà era un centrocampista, mio zio terzino sinistro. Da quando avevo 5 anni mi hanno portato sui campi. Vederli giocare mi divertiva tantissimo, per me era come andare a una festa. Non ho più mollato».

Ammiro Michael Jordan, ha fatto la storia del basket e dello sport a livello mondiale. Ho visto tanti filmati su di lui, sono rimasto a bocca aperta. Potergli parlare per me sarebbe emozionante. Chissà che un giorno non succeda».