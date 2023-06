Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al miglior gol realizzato in maglia nerazzurra

Le parole di Romelu Lukaku

"Il gol più bello con la maglia dell'Inter? Il 3-0 al Milan: la palla scese fra me e Barella, ho preso palla e visto che c'era spazio per andare. Prima volevo fare il doppio passo per andare a destra, poi sono andato sul sinistro e ho visto uno spazio piccolo per calciare forte".