Luís Fabiano: “Stavo per andare al Milan. Poi prese Ibra: ecco perché”

Retroscena Luís Fabiano: ‘o Fabuloso’ poteva andare al Milan nel 2010

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricordate Luís Fabiano, classe 1980, forte attaccante brasiliano che il Milan di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani aveva cercato, a più riprese, sul mercato una decina d’anni fa? L’ex calciatore, intervenendo ai microfoni di ‘SporTV‘, in Brasile, ha rivelato come quei ‘rumors‘ fossero veri. Per l’occasione, ‘o Fabuloso‘ ha rivelato un interessante retroscena relativo all’estate 2010.

“Quando ero al Siviglia, ho ricevuto offerte da Real Madrid e Barcellona. Il Presidente però mi ha rinnovato il contratto, dicendomi che potevo andarmene l’anno successivo – ha ricordato Luís Fabiano -. Poi stavo per andare al Milan. Il contratto era buono e le cifre erano state pattuite, ma il Presidente è andato a chiedere altri soldi. La dirigenza del Milan è stata ‘fregata’ e ha finito per prendere Zlatan Ibrahimović. Poi mi sono infortunato e sono tornato al San Paolo nel 2011“.

