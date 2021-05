Lucas Vazquez: “Questa è stata la migliore stagione della mia carriera”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Lucas Vazquez, obiettivo rossonero, ha parlato della sua stagione al Real Madrid

Lucas Vazquez, obiettivo di calciomercato del Milan, ha rilasciato un'intervista al The Athletic. Lucas Vazquez, tra le tante cose, ha parlato anche della sua stagione al Real Madrid: ""Penso che sia stata la migliore della mia carriera, questo si evince anche dai numeri. All'inizio giocavo poco, poi quando ho avuto la possibilità al Camp Nou ho giocato tante partite di fila, giocando regolarmente. Questo mi ha dato la fiducia necessaria per sentirmi importante, un titolare, che è ciò di cui un giocatore ha bisogno per avere il meglio di sé".