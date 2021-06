Lucas Hernandez: ‘Mio padre abbandonò me e Theo: gesto imperdonabile’

Lucas Hernandez, fratello di Theo, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni riguardo il brutto gesto compiuto anni fa dal padre

Parole sicuramente non felici quelle pronunciate da Lucas Hernandez, fratello del terzino rossonero Theo, riguardo una vicenda di famiglia di alcuni anni fa. Ai microfoni di 'Le Parisien', il calciatore del Bayern Monaco ha parlato del gesto del padre, il quale abbandonò la sua famiglia senza mai più farsi vivo. Queste le parole del campione del mondo francese. "Biologicamente è mio padre, ma non lo considererò mai come tale. Quello che ha fatto è irreparabile. L'arrivo di Martin (il figlio di Lucas, ndr) mi ha permesso di capire le cose in maniera molto più semplice. Quello che conta di più nella mia vita è mio figlio, farei di tutto per lui. Non ho mai capito come abbia potuto andarsene dalla sera alla mattina, abbandonando me, mia madre e mio fratello piccolo. Se un giorno dovesse esprimere il desiderio di vedermi, sarei d'accordo a incontrarlo. Se vuole darmi una spiegazione e poi andarsene, non c'è problema".