Lotta scudetto, Tardelli silura l’Inter: “Milan favorito, Juve la sorpresa”

Marco Tardelli, ex calciatore e campione del mondo nel 1982, ha stilato la sua personalissima griglia di partenza per la lotta scudetto della prossima stagione. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport, da cui si evince l'assenza dell'Inter: "Davanti a tutte c'è il Milan perché ha vinto lo scudetto e perché è una squadra che sta per rinforzarsi".