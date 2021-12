Lotta Scudetto, Canovi: “Milan e Inter superiori. Mercato? Piccoli ritocchi”

Alessandro Canovi ha parlato della lotta scudetto e di cosa serve al Milan in vista del mercato di gennaio. Queste le dichiarazioni

Alessandro Canovi ha parlato della lotta scudetto e di cosa serve al Milan in vista del mercato di gennaio. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': " Inter e Milan sono superiori. L’Atalanta stessa ha un progetto a lungo termine. Mi aspetto che la Juve possa lottare per arrivare al quarto posto".

"Cosa mi aspetto dal Milan a gennaio? Piccoli ritocchi. Il Milan è uscito dalla Champions, non ha necessità particolari e può affrontare campionato e Coppa Italia. Anche per l’Inter vedo pochi rinforzi". Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>