Lotito: “La vittoria nel derby ci dà l’energia per affrontare Milan e Inter”

In seguito al successo nel Derby della Capitale contro la Roma, grazie alla rete di Mattia Zaccagni, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Il numero uno biancoceleste ha infatti concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport, parlando anche di come il successo contro i cugini capitolini abbia dato energie mentali per i prossimi impegni contro Milan, Inter e Juventus. Di seguito le sue parole.