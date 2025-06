Lotito: “Gravina? La storia esprimerà un giudizio. Se le cose non vanno bene…”

Presente al Festival della Serie A, Claudio Lotito , presidente della Lazio , ha parlato così di Gravina e del tracollo della Nazionale : "Non esprimo giudizi su Gravina. Io penso che la storia esprimerà i suoi giudizi. Mancare il terzo Mondiale sarebbe un dramma per l'Italia, perché queste sconfitte fanno male al sistema calcistico e creano un vulnus sulla sua credibilità e qualità. Ricorderete che eravamo riconosciuti da tutte le nazioni come uno dei migliori calci al mondo... Vederci oggi così... Se il progetto naufraga, il danno è per l'intera collettività".

Infine, il numero uno della Lazio ha concluso: "Io mi porrei un interrogativo sui perché, nel momento in cui si ripetono in modo sistematico alcuni risultati. La ricetta che ho io fa parte della mia persona e del mio modo di agire, è una ricetta legata al merito. Quando uno svolge un ruolo e il merito tradisce questo ruolo, perché non porta i risultati, in forma automatica dovrebbe essere assunta una posizione chiara se rispettosa dell'interesse collettivo. Poi, se si tutelano solo redditi e posizione, è chiaro che uno rimane lì a vita. Nel momento in cui la Lazio non funziona, la responsabilità di chi è? Del presidente. Fatevi una domanda e datevi una risposta".