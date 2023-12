Lorenzo Buffon: “Milan, ma puoi prendere gol così? Su Ibrahimovic …”

Su Rafael Leao: "Bel giocatore, ha talento, corre, ma io giocavo con Green, Nordhal e Liedholm, quelli erano campioni veri. Maignan? Forte, senza dubbio, è il portiere della Francia. Ma mi piaceva anche Donnarumma, che io metto tra i più forti di sempre in Italia con il mio amico Zoff, il più grande, e Gigi".

Su Zlatan Ibrahimovic: "Era un grande bomber, del resto è svedese come i miei amici Nordhal e Liedholm. Ha carattere, potrà fare bene, ma Paolo Maldini doveva restare. Io ho giocato con suo padre Cesare, eravamo inseparabili: la loro è una famiglia che trasuda milanismo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.