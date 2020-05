L’opinione: “Maldini? Altro che Cannavaro, meritava il Pallone d’Oro”

MILAN NEWS – Se la carriera da dirigente non è iniziata nel migliore dei modi, su quella da calciatore c’è ben poco da sindacare. Stefano Cecchi, giornalista e scrittore, ha parlato di Paolo Maldini ai microfoni di ‘Radio Sportiva’. Chi è stato più forte tra lui e Cannavaro? La sua risposta non ammette dubbi: “Maldini? Un giocatore che va oltre i colori. L’applauso di Firenze racconta che il calcio ha ancora bisogno di bandiere. Non me ne voglia Cannavaro, ma il pallone d’oro lo avrei dato a Maldini. Nesta? Leggermente inferiore a Maldini e superiore a Cannavaro”.

