Longhi: “Leao punito dal Dio del calcio, ma se lo togli al Milan…”

Bruno Longhi , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', soffermandosi sulla prestazione di Rafael Leao in Milan - Newcastle . Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Le parole di Bruno Longhi su Rafael Leao

"Il Dio del calcio lo ha punito. Se l'è costruita tutta da solo quell'azione, ha voluto insistere ed eccedere e per questo è stato punito. Se vuole giocare in Champions il Milan, ha tre giocatori di alto livello che sono Hernandez, Leao e Maignan. Bisogna anche accettare certe cose da un giocatore che ha doti incredibili. Un tecnico deve migliorare uno come lui? Matthaeus ringraziò sempre il Trap perché gli insegnò a calciare di sinistro. Oggi il problema è che sono 25 giocatori e diventa difficile prenderne uno da parte e migliorarne le doti tecniche. Leao ha anche la sfortuna di andare a 200 all'ora ed è più difficile fare certe cose. Continuo a sostenere che se togli al Milan Leao, gli togli un braccio".