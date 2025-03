Longhi: “Il Napoli? L’Inter scricchiola e Milan e Juventus non girano”

Intervistato a Tmw Radio, Bruno Longhi ha parlato del Napoli e della situazione che vivono Inter , Juventus e Milan : "Il Napoli ha solo il campionato, ma lo diciamo dall'inizio. Ma ha superato anche un momento di crisi psicologica dopo qualche battuta d'arresto. Il fatto che Conte fosse non troppo in sintonia con ADL è vero. E' un anno particolare, il Napoli avrebbe dovuto puntare anche sul mercato di gennaio perché difficilmente ritroverai l'Inter che scricchiola e soprattutto Milan e Juve che non girano. Ma ora si sta riprendendo e vedo anche io il Napoli leggermente favorito".

Infine, il giornalista ha concluso: "Il Napoli continua su una media scudetto, l'Inter è lì, non mi ha particolarmente esaltato la sua stagione anche per colpa degli infortuni, ma è un'Inter che ha sempre dato l'impressione di pensare alla partita successiva, con tanti cambi e poco gioco spettacolare. ma l'Inter, con tutti gli impegni e infortuni ha già fatto molto. Bisogna dire bravo a Inzaghi, per rimanere lì in testa ed essere in corsa su tre fronti". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sondaggio per Coppola: richiesta folle, ma … >>>