Longhi: “Il Milan è in salute, ma non si può subire con la Fiorentina in 10”

ULTIME NEWS MILAN – Bruno Longhi, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato della prestazione offerta dal Milan contro la Fiorentina. Il giornalista ha bacchettato i rossoneri per l’atteggiamento negli ultimi minuti del match. Ecco le sue dichiarazioni”Il Milan ha giocato bene dimostrando di essere in salute, come in tutte le ultime gare. Però se subisci la Fiorentina in 10 quando sei in vantaggio di una rete…”. Un pareggio che ha definitivamente allontanato il Milan dalla Champions League?

