Firenze spezza-sogni per il Milan: la Champions League ora è utopia

NEWS MILAN – La mancata vittoria di Firenze taglia le gambe al Milan, quasi definitivamente, per la rincorsa al sogno Champions League. Un pareggio che fa male, malissimo per come è arrivato. Non solo per il vantaggio di punteggio e uomini che la squadra rossonera aveva, ma anche per l’impressione innegabile che gli errori (orrori, forse) dell’arbitro Calvarese e del VAR siano stati esageratamente decisivi.

E adesso il Milan continua a non accorciare le distanze con il quarto posto, al momento distante 9 punti, ma con l’Atalanta che deve recuperare una partita. La sfida contro il Sassuolo, prevista per oggi, è stata rinviata a data da destinarsi per via del Coronavirus COVID-19. Ma nel caso i nerazzurri dovessero vincere, allungherebbero a 12 punti il distacco dai rossoneri. Che, a 13 partite dalla fine, sarebbe un vantaggio altamente incolmabile.

Il Milan però deve pensare a sé stesso, continuando a lavorare per migliorare. In questi mesi ci sono state prevalentemente aspetti positivi. La squadra tiene bene il campo, ha equilibrio, è pericolosa e incisiva quando attacca. Fatica un po’ in difesa quando c’è da gestire, ma è proprio questo uno degli aspetti da migliorare. Ricominciare da capo al termine di questa stagione sarebbe un grave errore, l’ennesimo, che il Milan non può più permettersi. Paolo Maldini e Zvonimir Boban lo sanno bene, ma purtroppo non sono i soli a decidere. Ieri Maldini ha parlato proprio del futuro societario, ecco le sue parole >>>

