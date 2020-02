Longhi: “Il Milan adesso ha delle certezze, ecco chi sono”

ULTIME NEWS MILAN – Bruno Longhi, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha dichiarato di aver visto un Milan con più certezze nelle ultime partite. Ecco da chi devono ripartire i rossoneri: “Forse c’è molta aspettativa su Calhanoglu. Gattuso diceva che, vedendolo in allenamento, fosse fortissimo, ma con tante potenzialità che poi non esprimeva in partita. Dal mio punto di vista siamo ad un giocatore che non ti garantisce sempre quel 7 in pagella che vorresti vedere. Il Milan è tornato ad avere intensità nelle ultime partite, cosa che non aveva un po’ di tempo fa. Le certezze, oltre ad Ibrahimovic che è quella presente, sono Rebic, Bennacer e Theo Hernandez”. Intanto l’agente di Thiago Silva non ha escluso il suo ritorno al Milan, continua a leggere >>>

