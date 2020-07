Longhi: “Ibrahimovic e Maldini sono indispensabili per il Milan”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni dei colleghi di SkySport24, ha parato del Milan, in particolare di Zlatan Ibrahmovic e Paolo Maldini.

Longhi ha dichiarato: “Ibrahimovic avrà anche quasi 39 anni, ma escludendo quei top attaccanti che non sono accessibili al Milan, non credo ci sia un’alternativa migliore dello svedese. ‘Ibra’ è ancora un attaccante vero, e quindi i rossoneri devono tenerlo.

Longhi aggiunge anche: “Per quel che riguarda Maldini, lui è il vero competente di calcio che c’è nella società Milan. Ivan Gazidis e il resto dei dirigenti si occupano di altro, e non sono in grado di interagire con allenatore e squadra. Le figure di Ibrahimovic Maldini sono indispensabile per questo Milan”.

E proprio sul futuro di Ibrahimovic e Maldini, arrivano delle news importanti. Continua a leggere per saperne di più al rigurado >>

