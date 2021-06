Longhi: “Calhanoglu? Il Milan ha agito con coerenza non accontentandolo”

Il noto giornalista Bruno Longhi ha parlato della linea del Milan su mancati rinnovi di contratto. Le parole su Calhanoglu e Donnarumma

Il noto giornalista Bruno Longhi ha parlato della linea del Milan su mancati rinnovi di contratto. Queste parole su Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma ai microfoni di 'TMW Radio': "Ha deciso di non accontentare Calhanoglu, così come Donnarumma, per i parametri che si è imposta. Non vuole fare il passo più lungo della gamba. Credo abbia agito con coerenza il Milan. Credo che possa rimpiazzarlo spendendo meno e con un giocatore che può avere un valore superiore".