Lombardo: “Leao non potrà mai essere Mbappé, manca di continuità”

Intervistato dai microfoni di SportItalia, Marco Lombardo ha parlato del Milan e, in particolar modo, di Rafael Leao: "Leao, quando non è in giornata, ha quel modo di correre che fa capire che non ha voglia. Paga questa continuità che gli manca ad un grandissimo livello. Non potrà mai essere Mbappé, ma può essere un giocatore decisivo. Ormai il giornalismo si è ridotto ad inseguire i social, quando dovrebbe analizzare le cose in maniera un po’ più distaccata".