Locatelli: “Juve da pelle d’oca. Allegri mi fece i complimenti al Milan”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, si è mostrato soddisfatto per i suoi primi mesi bianconeri. Poi ha raccontato anche un aneddoto sui tempi del Milan che riguarda Massimiliano Allegri, suo attuale allenatore. Le dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali della Serie A: "Ho vissuto in particolare due momenti da pelle d'oca da quando sono alla Juve, il primo quando ho firmato il contratto e ho visto la scritta Juventus Football Club, è stato qualcosa di fantastico. La seconda quando sono andato allo stadio e per la prima volta ho visto la mia maglia con il mio numero e il mio cognome, è stata una grande emozione, ho preso la maglia, me la sono baciata e mi sono detto: Manuel adesso sei qui ed è arrivato il momento di giocare".