Locatelli: “Il Milan mi aveva fatto capire che non puntava su di me”

NEWS MILAN – Manuel Locatelli, attuale centrocampista del Sassuolo ed ex calciatore anche del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN parlando anche del suo passato con la maglia rossonera.

Locatelli, a riguardo, ha dichiarato: “Avevo bisogno di staccare e cambiare aria perché la società mi aveva fatto capire che non credeva più in me e nelle mie qualità. Per il resto sono ambizioso e al più presto vorrei tornare a giocare in una grande squadra. Per adesso penso al Sassuolo e voglio continuare a fare bene qui”.

Intanto, a proposito di centrocampisti, oggi si è fermato, in casa rossonera, il turco Hakan Çalhanoglu: per le sue condizioni fisiche, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android